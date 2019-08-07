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Эксклюзив Эха 22:03, 08 августа 2019

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин арестован еще на 10 суток за акцию 14 июля около Мосгоризбиркома

Такое решение принял сегодня Хамовнический суд, — сообщил «Эху» его адвокат Вадим Прохоров.
По словам Прохорова, свою вину Яшин не признал ни по одному из обвинений.

Сегодня кандидата в Мосгордуму вывезли из спецприемника, где он отбывал 10 суток предыдущего ареста за призывы выйти на акцию 27 июля, и увезли в суд. Этот административный арест истекал этим вечером. Завтра в Мосгорсуде должно состояться заседание Троицкого суда по предыдущему аресту за организацию несанкционированного митинга.



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