В Следственном комитете целый день продолжались допросы юристов Фонда борьбы с коррупцией

Завершились они только вечером. Сотрудники ФБК остались в статусе свидетелей по делу об отмывании денег, — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Ранее дома у сотрудников ФБК прошли обыски. Следователи также нагрянули в офис фонда в Москве. Кроме того, как сообщает «ОВД-инфо», обыски прошли в штабах Алексея Навального в Ижевске и в Мурманске. Сегодня же Следственный комитет арестовал более 100 счетов физических и юридических лиц в рамках дела по отмыванию денег.

По версии следствия, средства, которые ФБК получал как пожертвования, были заработаны незаконно и в фонде об этом знали. Изначально в деле фигурировало порядка миллиарда рублей. Теперь СК сообщает о «крупной сумме». Конкретных подозреваемых пока в деле нет.

В самом фонде происходящее назвали «очередной, но самой агрессивной попыткой разгромить ФБК». По мнению главы фонда Алексея Навального, главная задача таких действий – сорвать «умное голосование», призванное разрушить монополию «Единой России» в органах власти. Стратегической целью властей основатель ФБК считает запугивание людей.

Разгром ФБК свидетельствует о том, что терпение власти уже лопнуло из-за радикализации ситуации с оппозицией, сказал руководитель программы Российской внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников добавил, что происходящее – программа на будущее: «вот так будет с каждым, кто будет изображать из себя здесь власть».