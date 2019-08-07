К согласованной акции 10 августа присоединятся умеренные граждане, возмущенные действиями силовиков – Глеб Павловский

К согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму присоединятся умеренные граждане, возмущенные действиями силовиков. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Важно, что к этой акции примкнут люди колеблющиеся, люди, которые возмущены уже не Мосгордумой, не недопуском, а тем, что подняли руку на детей. Даже разговоры об этом мобилизуют часть управленческого класса. Думаю, что придет немало людей: клерки не оппозиция, не радикалы, но они допустят, чтобы их детей трогали. Уже нет такого, как раньше, противостояния власти и оппозиции. Это уже ненависть населения, простого люда к силовикам», — сказал он.

Ранее власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы на проспекте Сахарова с заявленным числом участников в 100 тысяч человек.