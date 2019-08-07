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Эксклюзив Эха 21:35, 08 августа 2019

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Яшина вновь арестовали на 10 суток — адвокат

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина вновь арестовали на 10 суток. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Яшина Вадим Прохоров.

«Яшин должен был выходить сегодня, в четверг, в 19:30, теперь ему прибавили еще 10 суток», — сказал он.

Адвокат добавил, что политика доставили в Хамовнический суд для рассмотрения административного дела без уведомления защиты.

«Это все проводилась как спецоперация. Мне позвонил человек, который представился судьей, сказал, что Яшин уже у него в суде, его судят и мне надо срочно ехать. Я приехал достаточно быстро, слава Богу, без меня не успели осудить, хотя все шло к этому. Полный беспредел, уже никого не ждут, никаких материалов не готовят. Понятно, что судья отрабатывал данную ему сверху команду, и вполне успешно это сделал», — сказал он.

По мнению Прохорова, власти намерены не выпускать Яшина на свободу до выборов в Мосгордуму.

«Главная задача властей постараться закрыть Яшина хотя бы до выборов, хотя, мне кажется, это только подстегнет людей к соответствующим действиям, и эффект будет совершенно иной», — заключил он.

До сегодняшнего дня политик Илья Яшин отбывал 10 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.



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