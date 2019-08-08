В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

По данным синоптиков, после 9-ти вечера возможны сильный дождь, ливень и усиление ветра до 25-ти метров в секунду. Согласно данным Яндекс.Погоды, осадки уже начались на западе столицы.

Целый ряд телеканалов в Москве этим вечером прерывает свои передачи и транслирует экстренное предупреждение МЧС о приближении грозового фронта.

Многие пользователи соцсетей отмечают, что у них подобное сообщение вызвало большое беспокойство.

Ранее о чрезвычайно серьезном штормовом предупреждении написал в Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.