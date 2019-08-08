Силовики вытеснили сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с центральной площади Бишкека

Там и на прилегающих улицах участников акции не осталось, — передает ТАСС. Ранее сообщалось, что для разгона демонстрантов милиция использовала светошумовые гранаты. Информации о пострадавших не было.

Бывшего президента сегодня задержали в его резиденции после продолжавшихся почти сутки штурмов. После этого его отвезли в Госкомитет нацбезопасности. Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции. Он сам называет обвинения политически мотивированными.