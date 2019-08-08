Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за угроз в адрес сборщиков подписей в поддержку Дмитрия Гудкова

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за угроз в адрес сборщиков подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Об этом сообщили в штабе политика. Там рассказали, что у волонтеров вырывали подписные листы, угрожали убийством, преследовали и били в спину. В полиции не нашли в этом состава преступления, отметив, что формально содержатся лишь признаки административного правонарушения по статье «мелкое хулиганство», однако установить личность подозреваемого не представилось возможным.