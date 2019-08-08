В Бишкеке начали разгонять сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Всего, по данным местных СМИ, там находится порядка тысячи человек. Для разгона демонстрантов силовики применяют светошумовые гранаты. О пострадавших пока не сообщается. На нападения пожаловались журналисты – у них попытались отобрать телефоны и камеру. Лица нападавших были закрыты масками. При этом собравшиеся на площади кидали в репортеров камнями.

Атамбаева задержали сегодня в его резиденции после двух штурмов, которые продолжались почти сутки. Сейчас он находится в Госкомитете нацбезопасности.