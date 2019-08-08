Сторонники задержанного сегодня экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли к зданию парламента и офису нынешнего главы государства. Они требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Митингующие повалили металлические заграждения и вышли на проезжую часть. Движение машин по близлежащим улицам приостановлено. Собравшимся никто не препятствует. Одновременно на соседней площади собираются сотрудники органов внутренних дел. Там их уже около сотни.

По данным Интерфакса, из села, где находится резиденция Атамбаева, выехали порядка 2-х тысяч его сторонников. Самого экс-президента сегодня задержали и доставили в Госкомитет нацбезопасности, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения «Альфа» во время штурма.