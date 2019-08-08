В Архангельской области не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне

Об этом сообщил «Интерфаксу» губернатор Игорь Орлов. Он отметил, что это подтверждено всеми службами и системами контроля. Ранее пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о краткосрочном увеличении радиационного фона, отмечая, что сейчас ситуация нормализовалась.

Между тем, местное интернет-издание 29.ru передает, что в аптеках в Архангельске стремительно заканчиваются йодосодержащие препараты.

По сообщению Минобороны, взрыв произошел на реактивной двигательной установке на военном полигоне. Два человека погибли, шестеро ранены. В ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было.