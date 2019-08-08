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20:01, 08 августа 2019

На два фестиваля, организованные властями в дни массовых протестов в Москве, мэрия потратила 13 миллионов рублей

При этом расходы на приглашенных артистов в эту сумму не входят. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на соглашения между городским правительством и компаниями-организаторами. Речь идет о мероприятиях под названием «Бургерфест» и «Шашлык Live», которые прошли в столичном парке Горького. Как сообщалось ранее, о них объявили всего за неделю до их проведения. От участия в них отказались многие известные музыканты.



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