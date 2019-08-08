Более 100 тыс человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках в Москве

Более 100 тысяч человек уже подписали петицию «Новой газеты» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках в Москве. В ней отмечается, что в событиях, которые происходили в Москве, нет признаков массовых беспорядков, а данное уголовное дело используется для запугивания российского народа и фактического запрета реализации наших избирательных прав. Среди подписантов есть, в том числе, политики, журналисты, правозащитники и деятели культуры.