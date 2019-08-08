Сторонники задержанного сегодня Алмазбека Атамбаева отправились в Бишкек

Ранее туда доставили самого бывшего президента Киргизии. По данным местных информагентств, со стороны Кой-Таша – селения в 20 километрах от столицы республики, где расположен дом экс-главы государства, идут около тысячи человек. Машины со сторонниками Атамбаева уже въехали в Бишкек. Тем временем, милиции не дают покинуть село, где ранее проходил штурм резиденции, их автобус блокируют сторонники Атамбаева. Люди прямо на дороге сжигают автомобильные шины и тюки с сеном. Силовики пытаются прорваться через кордон в сторону Бишкека. Происходят локальные стычки.

Атамбаев сдался сегодня властям после двух штурмов его резиденции и нескольких часов переговоров с руководством МВД страны. Отмечается, что к сотрудникам милиции он вышел сам.

Ссообщалось, что его доставили в Главное следственное управление МВД, где он будет допрошен по факту захвата заложников и убийству замкомандира подразделения «Альфа» во время штурма.



Между тем, как передает «Интерфакс», адвоката бывшего президента не пускают к нему в здание Госкомитета нацбезопасности. Сергей Слесарев не располагает сведениями, почему Атамбаева доставили туда, а не в МВД, о чем сообщалось ранее.