Волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину предъявили обвинение в участии в «массовых беспорядках»

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой его адвоката Алексея Веселова. Ранее сообщалось, что его обвинят в организации беспорядков.

В заявлении СК отмечалось, что Фомин «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». В понедельник Фомина объявили в розыск. Следствие считает, что во время акции он «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления» на акции. На родителей малыша завели уголовное дело по двум статьям, их хотят лишить родительских прав.

Сегодня Фомин сам явился в полицию.