Следственный комитет отчитался об аресте больше 100 счетов по делу об отмывании денег ФБК

Между тем, ситуацию вокруг обысков в фонде прокомментировал его основатель Алексей Навальный.

«Самая агрессивная попытка заткнуть нам рот из того, что было» — так охарактеризовал происходящее с ФБК Алексей Навальный. Комментарий политика, который сейчас отбывает арест в изоляторе, опубликовали в его блоге. Он убежден, что последние события – попытка сорвать «Умное голосование», призванное разрушить монополию «Единой России» в органах власти. Стратегической целью властей основатель ФБК считает запугивание людей.

О технической стороне дела в своем «Фейсбуке» рассказал соратник Навального Леонид Волков. По его словам, задача силовиков – «разломать финансирование» фонда, чтобы организация не смогла платить зарплаты, налоги и аренду. Арест был наложен не только на счет ФБК, но и связанного с ним фонда «Защиты прав граждан», из которого оплачивается аренда региональных штабов. Кроме того, Волков написал, что арестован и его личный счет; то же самое касается и десятка других сотрудников.

Обыски и аресты счетов ФБК ведутся в связи с уголовным делом об отмывании денег. По версии Следственного комитета, сотрудники фонда якобы получили от третьих лиц преступным путем «крупную сумму денег» в рублях и валюте.