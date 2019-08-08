Рабочая группа ЦИКа рекомендовала отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой на отказ в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой на отказ в регистрации. По результатам перепроверки подписей избирателей Галяминой вернули 67 подписей, но для регистрации этого недостаточно. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК завтра. Сама Галямина на заседании не присутствовала, поскольку отбывает 15 суток ареста за участие в несанкционированном митинге.