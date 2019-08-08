Министерство просвещения и Минкульт утвердили список культурных нормативов для российских школьников

Восемь российских регионов будут участвовать в эксперименте уже с 1 сентября этого года. Ранее глава Минкульта Владимир Мединский сообщил о том, что культурные нормативы должны быть включены в школьную программу. Учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, а затем поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.