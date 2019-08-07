В США подан иск против компании Apple в связи с нарушением права на неприкосновенность личной жизни
Группа пользователей утверждает, что существует возможность прослушивания команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri. Это первый иск подобного рода в Соединенных Штатах, — отмечает Bloomberg.
Практика передачи части запросов от пользователя для расшифровки распространена у всех компаний, — пояснил в эфире «Эха» директор по распространению технологий «Яндекса» Евгений Бакунов.
Бакунов считает, что цель истцов – получить от Apple денежные средства.