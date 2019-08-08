Преподаватель французского языка из Нормандии ощутил на себе все особенности российского правосудия и пенитенциарной системы. О нем рассказывает газета «Фигаро».

Гражданин Франции, пишет Фигаро, представ перед «кафкианским правосудием» столкнулся с дилеммой – признать себя виновным и, в лучшем случае, быть депортированным на родину, или упорно доказывать свою невиновность. 40-летний основатель онлайн-школы изучения французского с марта находится в СИЗО города Тольятти и обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в размере 15 тысяч рублей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы, пишет журналист издания. – На выходе из кафе в половине девятого вечера Гурван Ле Галь и сопровождавший его россиянин привлекли внимание группы полицейских, которые провели проверку личности француза. После этого, как пишет автор статьи, последовали полуторачасовые переговоры с целью выяснить, в чем его обвиняют. Не будучи на тот момент зарегистрированным в иммиграционной службе, что является обязательным для иностранцев в России, продолжает газета, Ле Галь, владеющий лишь азами русского языка, попросил совета у своего русскоязычного товарища, который посоветовал ему заплатить полицейским штраф наличными на месте, предоставив ему соответствующую сумму из собственных денег. Через двадцать минут после того, как Ле Галь оставил деньги на сиденье в автомобиле, где с ним велась длительная беседа, к кафе подъехали с десяток сотрудников ФСБ в штатском, которые забрали его телефон и совсем скоро, уже посреди ночи, привезли переводчицу, что несказанно удивило задержанного.

На суде, пишет далее Фигаро, его знакомый выступил свидетелем защиты. Он отрицал, что передавал французу что бы то ни было, рассказывает участвующий в процессе адвокат, соглашаясь с тем, что признание в передаче денег означало бы, что россиянин так же подпадает под действие закона. Защита сообщает, что обвиняемому непонятно, почему все это время он содержится в СИЗО, почему полицейские, участвовавшие в аресте, цитата, «внезапно потеряли память», почему главный свидетель, арестовавший его сотрудник полиции тут же подал в отставку и был недосягаем в течение нескольких месяцев, и, наконец, почему его профессиональный сайт преподавателя французского языка был удален из сети с использованием его же конфискованного властями компьютера.

Адвокат обвиняемого уверен, что постоянное откладывание судебных заседаний направлено лишь на то, чтобы заставить гражданина Франции признать свою вину.