Радиационный фон был слегка превышен в Северодвинске после взрыва и пожара на военном полигоне недалеко от города

Это признали в администрации города. Сейчас там уверяют, что фон нормализовался.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел днем – по данным Минобороны, во время испытаний там взорвался жидкостный реактивный двигатель. Источник агентства ТАСС утверждает, что в это время там работали гражданские специалисты. Причины, по которым произошел инцидент, а также точное место происшествия в военном ведомстве пока что не уточняют. При этом государственные агентства отмечают, что взрыв случился близ населенного пункта Ненокса – села в 40 км от Северодвинска. Рядом с ним располагается центральный морской полигон ВМФ России, там испытывают баллистические межконтинентальные ракеты для атомных подводных лодок. По словам источника агентства «Интерфакс», инцидент могла спровоцировать детонация боеприпасов.

По последним данным, двое погибли, еще шестеро человек пострадали. Часть из них санитарная авиация доставила в Архангельск, передает агентство ТАСС. В Северодвинске, рядом с которым произошел взрыв, строят огромное количество военных кораблей, и в том числе – подводные лодки. Об этом «Эху» рассказал военный обозреватель Александр Гольц.

В Минобороны ранее говорили об отсутствии выбросов вредных веществ в результате взрыва на военном полигоне. Однако власти Северодвинска признавшие кратковременное превышение радиационного фона, после инцидента разослали рекомендации в учреждения города не покидать свои помещения. Власти уверяют, что сделали это автоматически, еще до анализа всех данных. В свою очередь, житель Северодвинска Алексей в интервью «Эху» утверждает, что горожанам не рассказывают о случившемся на военном полигоне.

В Роспотребнадзоре, тем временем, заверили, что угрозы здоровью жителей Северодвинска нет.

Район Двинского залива в Белом море, около которого произошел взрыв на военном полигоне, на месяц закрылся для свободного плавания. Об этом рассказали в порту «Архангельск». Там, впрочем, уверяют, что с инцидентом ограничения не связаны.