Чемпионат Мира по футболу 2022 года в Катаре вновь оказался под угрозой срыва

Рабочие, которые трудятся на возведении стадионов к Мундиалю, объявили забастовку.

Месяц назад стало известно о большом скандале с участием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, которого арестовали по подозрениям в коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Уже тогда пошли серьёзные разговоры о возможности переноса турнира из Катара в другую страну.

Теперь же отказались работать строители спортивных объектов к ЧМ. Рабочие, большинство из которых – мигранты из Непала и Индии – объявили забастовку и перекрыли улицы. При этом, о нечеловеческих условиях работы строителей стадионов стало известно еще весной.

По информации американского журналиста Адама Мильштейна, за один рабочий день платят примерно шесть долларов. Причем, зарплату периодически задерживают. Особо отмечается, что ч трудиться приходится на изнуряющей жаре. Летом температуре в катаре поднимается до + 50 градусов.

На стройках спортивных объектов в Катаре занято 28000 человек.