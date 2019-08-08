Спецназ задержал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Операция силовиков увенчалась успехом со второй попытки: первый штурм сторонникам политика накануне удалось отбить.

Экс-президент Киргизии уже доставлен в главное следственное управление МВД страны. Его планируют допросить, уточнили в пресс-службе министерства. ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева передает, что политик сам сдался властям. Вместе с ним были задержаны его советник Фарид Ниязов и зампред основанной экс-президентом Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

Между тем, несмотря на задержание Атамбаева, в районе его резиденции в селе Кой-Таш продолжаются столкновения сторонников политика и силовиков. Последние используют слезоточивый газ и шумовые гранаты, передает «Интерфакс».

Атамбаева удалось задержать лишь со второй попытки – накануне вечером спецназ уже предпринимал попытку штурма резиденции, которая оказалась неудачной. В результате столкновения ранения получили больше 80 человек. Замкомандира подразделения «Альфа» погиб, еще несколько бойцов были взяты в заложники соратниками экс-президента. При этом сам Атамбаев, вышедший утром к представителям СМИ, заявил, что его сторонники были без боевого оружия.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что считает задержание экс-президента незаконным, поскольку тот обладает иммунитетом как бывший глава государства. Между тем, он был лишен неприкосновенности решением парламента еще в конце июня. Тогда же у резиденции Атамбаева начали дежурить его сторонники, опасавшиеся силового варианта развития событий.

Проблемы с законом у политика начались после обострения отношений с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Атамбаев, среди прочего, обвиняется в коррупции и махинациях с землей.

Конфликт возник из-за того, что новый президент Сооронбай Жээнбеков не захотел подчиняться Атамбаеву и решил сам управлять страной, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист, специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Ситуация в Киргизии накаляется, — признал в интервью РБК местный политолог Марс Садиев.

По мнению политолога, сторонним игроком, который урегулирует ситуацию, вполне может выступить Москва.

В России наблюдают за ситуацией в Киргизии. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия не может вмешиваться в дела другого государства.

Напомним, бывший президент Алмазбек Атамбаев этим летом приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. После переговоров президент России сказал, что убеждал Атамбаева поддержать действующего лидера Киргизии.

Путин подчеркнул, что Киргизия – стратегический партнер России.