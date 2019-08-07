Бывший следователь Генпрокуратуры Игорь Степанов требует возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина

Как пишет «Коммерсантъ», он хочет добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок.

Возбудить уголовное дело против покойников невозможно, но дать юридическую оценку преступлениям Иосифа Сталина – это очень своевременная задача, сказал в эфире «Эха Москвы» научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко.

«Насколько я понимаю, юридически возбудить уголовное дело против покойников, невозможно, но дать юридическую оценку сталинским преступлениям — задача очень своевременная. Важно законодательно, юридически, осудить не только Большой террор, но и вообще преследование, убийства ни в чем неповинных людей, которые исчислялись миллионами. Это не политическая борьба, это были преступления против своего собственного народа», — сказал он.

Сергей Мироненко добавил, что подобные процессы не раз затевались, но еще не были доведены до конца.