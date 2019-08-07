Следственный комитет пытается парализовать работу Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным

Сегодня объявлено, что суды наложили арест на счета ста физических и юридических лиц по делу о легализации средств, которые шли на финансирование фонда. По версии следствия, сотрудники ФБК за последние годы получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте. Утверждается, что эти средства приобретались преступным путем. В офисе ФБК и в квартирах сотрудников организации проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Об обысках в фонде сегодня первыми сообщили его сотрудники. Любовь Соболь назвала происходящее политическим террором.

Соболь добавила, что никакие обыски не повлияют на решимость москвичей отстаивать свои права.

Алексей Навальный сейчас отбывает административный арест. Он считает, что власти предприняли очередную, самую агрессивную попытку разгромить ФБК. При этом он подчеркивает, что «всех не пересажают» и призывает своих сторонников проявить солидарность.

ФБК на сегодняшний день – самая мощная и эффективная организация в России, поэтому с ним борются всеми способами, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик Евгений Ройзман.

Ройзман уверен, что множество людей в России поддерживает ФБК, поэтому не дадут его разгромить.



Последние события свидетельствуют о том, что терпение власти лопнуло, — заявил в эфире «Эха» политолог Андрей Колесников.