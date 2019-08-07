В Государственном архиве РФ поддержали инициативу дать юридическую оценку сталинским репрессиям. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель Государственного Архива РФ Сергей Мироненко.

«Насколько я понимаю, юридически возбудить уголовное дело против покойников, невозможно, но дать юридическую оценку сталинским преступлениям — задача очень своевременная. Важно законодательно, юридически, осудить не только Большой террор, но и вообще преследование, убийства ни в чем неповинных людей, которые исчислялись миллионами. Это не политическая борьба, это были преступления против своего собственного народа», — сказал он.

Историк добавил, что рассекреченных к нынешнему моменту архивных документов будет достаточно для ведения уголовного процесса.

По мнению Мироненко, в историческом сообществе сейчас происходит «откат» в оценке личности Иосифа Сталина и его деятельности.

«Это уже происходит, появляются книги, в которых говорится, что Сталин большой демократ. Возьмите книги Юрия Жукова, который работает в Институте российской истории, который говорит, что Сталин был демократ, а его окружение было ужасное и его демократические начинания все время пресекали», — сказал он.

Ранее стало известно, что бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует возбудить уголовное дело против Иосифа Сталина. Таким образом, как сообщает «Коммерсант», он хочет добиться осуждения массовых репрессий. По данным издания, около 20 родственников Степанова были репрессированы в сталинские времена.