Два человека погибли при взрыве на территории военного полигона в Архангельской области

Еще шестеро пострадали, они госпитализированы, — сообщили в Минобороны. Там отметили, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Сейчас, как сообщает пресс-служба администрации, он нормализовался.

Информагентства ранее уточняли, что ЧП произошло на ракетном полигоне, который проводит испытания баллистических ракет для атомных подлодок.