В Хамовническом суде Москвы сегодня было объявлено неожиданное заседание с участием муниципального депутата Ильи Яшина

Защиту оппозиционера уведомили об этом уже после его начала. Об этом рассказал «Эху» адвокат политика Вадим Прохоров. Сегодня кандидата в Мосгордуму полицейские в масках вывезли из спецприемника, где он отбывал 10 суток аресты за призывы выйти на акцию 27 июля, и увезли в суд. Административный арест Яшина истекал сегодня, в 20:30 он должен был выйти на свободу. Адвокат не исключил, что за время ареста на политика могли составить еще одни протокол, и сегодня он получит уже третий с конца июля административный арест.