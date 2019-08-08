Юрий Дудь призвал своих подписчиков выйти на субботний митинг на проспекте Сахарова

По мнению блогера, это необходимо сделать в качестве жеста поддержки арестованных и против злоупотреблений силовиков.

Пост с призывом выйти на проспект Сахарова недавно появился в Instagram Дудя. Один из самых популярных российских видеоблогеров, у которого больше 5 миллионов подписчиков в YouTube и 2 миллионов в Instagram, констатировал, что сейчас аполитичная позиция стала стыдной. Дудь напомнил о событиях последних недель, когда на акциях протеста в центре Москвы силовики избивали людей, а также об административных арестах студентов. Отдельно он упомянул об уголовном деле о массовых беспорядках и полицейском, якобы пострадавшем от брошенного в его сторону бумажного стаканчика или алюминиевой банки. Мэра Москвы Сергея Собянина блогер назвал «оторванным от жизни людей» из-за его заявлений в поддержку действий полиции. «Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех» — написал Дудь. Он пообещал выйти на проспект Сахарова и подчеркнул, что от количества неравнодушных людей зависит будущее страны.

Юрий Дудь и ранее высказывался по острым общественно-политическим темам, в частности, выступал в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.