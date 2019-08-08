Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам

Об этом сообщает его штаб. Там отметили, что решение было принято после долгих переговоров. Бывшего главу государства увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники. В то же время местные СМИ сообщали, что сторонники Атамбаева не пропускали машину, в которой он находился. Были слышны взрывы и выстрелы. Силовикам пришлось развернуться и поехать в другую сторону.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил РИА «Новости», что не знает, куда везут его подзащитного.

Спецоперация по задержанию экс-президента продолжалась почти сутки. Первый штурм начался накануне вечером и закончился безрезультатно. При этом погиб один спецназовец, еще около 80-ти пострадали. Сам Атамбаев заявил, что его сторонники были без боевого оружия.

Сегодня начался второй штурм. В нем были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа, а также различная спецтехника, в том числе водометы и таранные машины. В Минздраве республики сообщили о пяти пострадавших. Как сообщалось, Атамбаева хотели задержать, поскольку он не являлся на допрос по ряду выдвинутых против него обвинений, в том числе в незаконном обогащении и освобождении криминального авторитета.