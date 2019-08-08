В Госдуме предложили запретить водителям без российского гражданства и российских прав работать таксистами

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси, которую подготовил комитет по транспорту и строительству. Запрет также коснется людей, имеющих непогашенную или неснятую судимость за особо тяжкие преступления, и тех, кого в течение последнего года лишали прав. Документ также требует устанавливать в машинах тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.

Кроме того, региональные власти могут наделить правом вводить аттестацию водителей на знание города. Впрочем, в комитете отметили, что это «рабочая» версия, поправки будут рассматриваться в сентябре, возможно, содержание изменится.