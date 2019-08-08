В Хамовническом суде неожиданно началось новое судебное заседание с участием главы Красносельского района Ильи Яшина

В Хамовническом суде Москвы неожиданно началось новое судебное заседание с участием главы Красносельского района Ильи Яшина. Защитников оппозиционера уведомили о нем только после его начала, сообщил «Эху Москвы» адвокат политика Вадим Прохоров.

Сегодня кандидата в Мосгордуму полицейские в масках вывезли из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля, и увезли в суд. Административный арест Яшина истекал сегодня, в 20:30 он должен был выйти на свободу.