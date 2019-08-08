СК отчитался об аресте более ста счетов по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией

Сегодня проводятся обыски, в том числе в офисе самой организации и по месту жительства сотрудников ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Несколько человек вызваны на допрос, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, деньги, которые ФБК получал как пожертвования, были заработаны незаконно, и в фонде об этом знали. Первоначально в деле фигурировало порядка миллиарда рублей. Теперь в пресс-релизе говорится о «крупной сумме денег». Пока подозреваемых в деле нет.

В самом фонде происходящее назвали «очередной, но самой агрессивной попыткой разгромить ФБК».