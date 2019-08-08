Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб политика.

Ранее сообщалось, что спецназу удалось сломить сопротивление его сторонников и попасть на территорию его резиденции в селе Кой-Таш. На место прибыла спецтехника, водометы и таранные машины. Несколько сотен сторонников экс-президента пытались прорваться через оцепление к его резиденции.

Это был уже второй штурм резиденции бывшего главы государства.

Первая попытка, накануне вечером, закончилась неудачей. При этом, один спецназовец погиб, около 80 пострадали.