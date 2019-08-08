Сегодня стартует третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы

Московский Спартак начинает Евросезон в Швейцарии против местного Туна.

Спартак в Европе в последние годы не блещет. Греческий ПАОК. АЕК из Кипра, польская Легия, швейцарский Сент-Галлен – вот далеко не полный список команд, которые выбивали красно-белых уже на страте Еврокубков.

Нынешний соперник москвичей – швейцарский Тун – не гранд даже по меркам своей страны. Но именно это и внушает опасения. С настроем на более слабого оппонента у Спартака частенько возникают сложности.

Впрочем, не только это беспокоит поклонников команды. Продажа в межсезонье целой группы ведущих футболистов не могла не сказаться на игре Спартака. На старте Российской премьер Лиги москвичи в четырех матчах одержали лишь одну победу.

Что же касается новых приобретений, то отношение к ним в фанатской среде пока достаточно сдержанное. Впрочем, последние новички — шведский нападающий Йордан Ларссон и полузащитник из Голландии Гус Тил, присоединились к команде только сегодня.

Встреча Тун – Спартак начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.