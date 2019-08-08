У резиденции бывшего президента Киргизии под Бишкеком по-прежнему слышна стрельба

Там горят машины. МВД направило в село спецтехнику. Силовики пытаются вытеснить с территории особняка сторонников Атамбаева. Очередная попытка взять штурмом резиденцию провалилась. Напомним, недавно с Атамбаева была снята неприкосновенность. В отношении него возбуждены дела о коррупции. Свою вину бывший президент не признает.

Ситуация в Киргизии накаляется. Об этом в интервью РБК рассказал местный политолог Марс Садиев.

Садиев добавил, что сторонним игроком, который урегулирует ситуацию, может выступить Москва.