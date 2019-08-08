Кратковременное повышение радиационного фона было зафиксировано в Северодвинске после взрыва на полигоне, — признают власти. Сейчас ситуация нормализовалась. В министерстве обороны говорят, что взрыв на полигоне произошел при испытаниях реактивного двигателя. Два человека погибли, шестеро пострадали.

В Северодвинксе строится огромное количество военных кораблей, в том числе подводные лодки. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель Александр Гольц.

Гольц добавил, что территория Севмаша является закрытой.