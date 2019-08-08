Более ста счетов физических и юридических лиц арестованы в рамках дела против ФБК о легализации средств

Более ста счетов физических и юридических лиц арестованы в рамках дела против Фонда борьбы с коррупцией о легализации средств. В Следственном комитете утверждают, что через организацию был отмыт 1 миллиард рублей.

Аресту подверглись не только счета, с которых шли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, но и счета самой организации, а также его сотрудников и региональных штабов Алексея Навального. Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь оппозиционера и основателя ФБК Кира Ярмыш. По ее словам, речь в общей сложности идет об аресте 75 млн рублей. В то же время она подчеркнула, что новые пожертвования ФБК сейчас доступны. В самом офисе фонда силовики проводят обыски. В СК говорят, что изъяли предметы и документы, имеющие значения для расследования. Ярмыш, в свою очередь, говорит, что полиция попыталась открыть сейф Алексея Навального, но в нем оказалось пусто. Кроме того, ряд сотрудников ФБК вызваны на допрос. Среди них – юристы фонда Евгений Замятин, Александр Помазуев и Вячеслав Гимади, у них также рано утром прошли обыски. Помазуев при этом пожаловался на избиение силовиками: как передает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката юриста, у него рассечение брови, ушиб лба и ушиб носа с кровотечением.

Алексей Навальный сейчас отбывает административный арест, однако в его блоге появилась запись, где действия СК названы «самой агрессивной попыткой заткнуть рот».