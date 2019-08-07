Они признают, что после взрыва на полигоне было отмечено кратковременное повышение. В министерстве обороны говорят, что взрыв на полигоне произошел при испытаниях реактивного двигателя. Два человека погибли, шестеро пострадали.

Участившиеся инциденты, связанные с флотом, вызывают обеспокоенность. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

«О системности говорить рано. Тем не менее, очень настораживает, что слишком часто стали такие неприятности происходить внутри или рядом с ВМФ», — сказал он.

В.Комоедов считает, что ситуацию могло бы исправить возращение контроля над флотом к главнокомандующему этим видом вооруженных сил. «Этот человек должен управлять всем с нуля и отвечать за все. Флоты надо вывести из подчинения округов, как это сделано сейчас по Северному флоту. Тогда все встанет на места, и будет, с кого спрашивать», — отметил адмирал.

В.Комоедов добавил, что сейчас главнокомандующий отвечает только за боевую подготовку в ВМФ и за подготовку кадров, хотя ими не распоряжается.