Политика Илью Яшина привезли в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения административного дела без уведомления защиты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Вадим Прохоров.

«Буквально сегодня, когда я в районе 15.00 находился в ЦИКе по вопросу жалобы Яшина на нерегистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы, мне неожиданно позвонил некий судья Андрей Лутов из Хамовнического районного суда и заявил, что у него сейчас идет процесс в отношении Яшина», — рассказал адвокат.

По словам В.Прохорова, Яшин до сегодняшнего утра находился в спецприемнике под административным арестом за якобы организацию незаконного массового публичного мероприятия. «Сейчас его привезли в суд под конвоем, никого об этом не предупредив. Яшину вменяют очередное административное взыскание, чтобы закрыть его до дня выборов», — отметил адвокат.

В.Прохоров также сообщил, что судья предложил ему за 15 минут доехать до Хамовнического суда из ЦИК. В настоящее время он едет туда, но не исключает, что к тому времени решение уже вынесут.

Адвокат добавил, что будет это обжаловать и заявлять отвод судье. «Беспредел идет совершенно откровенно. К правосудию это не имеет никакого отношения. Человека молча передают из суда в суд, бесконечно продлевая ему арест», — заключил В.Прохоров.