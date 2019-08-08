Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к Чемпионату мира, который стартует в Китае в конце августа

Последние матчи показали, что проблем у российской команды хватает.

Сборная России не без труда отобралась на Кубок мира. В решающем матче с баскетболистами Финляндии наши долгое время уступали в счете, и смогли вырвать победу только в овертайме. То, что проблемы команды никуда не делись, продемонстрировали и последние контрольные встречи. Особенно озадачило поклонников российских баскетболистов поражение от далеко не самой грозной команды Ирана.

Испытывает команда Сергея Базаревича и серьезный кадровый дифицит. В Китай из-за травм не приедут многолетние лидеры – центровой Тимофей Мозгов и Дмтирий Хвостов, выступающий на позиции разыгрывающего. Проблемы с первым номером стали еще очевиднее после того, как неожиданно лег на операцию стопы Дмитрий Кулагин. Впрочем, по словам главного тренера, шансы на его возвращение в строй еще остаются.

На сборе в Италия наша команда сыграет с хозяевами, а также с баскетболистами Венесуэлы и Сенегала.