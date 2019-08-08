Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение

В стране продолжаются столкновения силовиков со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Силовики штурмуют резиденцию экс-лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева. Им удалось прорваться на территорию, протаранив ворота машиной. Об этом агентству ТАСС сообщили в штабе бывшего президента. По их информации, в спецоперации участвуют боле двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Против них – несколько сотен сторонников Атамбаева, которые встретили силовиков камнями. Также сообщается, что на территории резиденции начался пожар. Киргизский телеканал «Апрель» отмечает, что силовикам дан приказ любым способом захватить Атамбаева. На въезде в Кой-Таш, где находится резиденция, выставили оцепление – силовики в полной амуниции со щитами перекрыли проезд. Не пропускают даже журналистов, сообщает местное информагентство. При этом в Кой-Таш направляются люди из Бишкека, собравшиеся на митинг в поддержку экс-президента. Ранее сторонники Атамбаева передали властям шестерых спецназовцев, которые были ранены во время неудавшегося штурма накануне. В ходе него погиб еще один представитель силовых ведомств. Атамбаев возложил ответственность на действующего главу Киргизии Соорнбая Жээнбекова.

После вчерашней попытки задержания Атамбаева МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел.