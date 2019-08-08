Наложен арест на счета ста физических и юридических лиц по делу о легализации денег, которые шли на финансирование ФБК

Суды наложили арест на счета ста физических и юридических лиц по делу о легализации денег, которые шли на финансирование основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией. В СК подтвердили, что проводятся обыски в офисе ФБК и в квартирах сотрудников организации, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. По версии следствия, с января 2016-го года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства приобретались заведомо преступным путем. Ранее сегодня об обысках сообщили сами сотрудники ФБК.

Политик и юрист фонда Любовь Соболь считает, что это проявление политического террора. Соболь добавила, что никакие обыски не повлияют на решимость москвичей отстаивать свои права.