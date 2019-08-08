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14:30, 08 августа 2019

Два человека погибли в результате взрыва реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области

Два человека погибли, 6 получили ранения в результате взрыва реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области. Так утверждают в министерстве обороны. Там отмечают, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Инцидент произошел в поселке, где расположен испытательный полигон ВМФ. Источники ТАСС, впрочем, ранее утверждали, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском. Сообщалось о десяти пострадавших.



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