Сооснователь проекта «Baza» утверждает, что журналистов и руководство издания прослушивают по указанию Сечина

Сооснователь проекта «Baza» Никита Могутин утверждает, что журналистов и руководство издания прослушивают по указанию главы Роснефти Игоря Сечина. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наши источники рассказали, что руководство проекта «Baza» уже некоторое время разрабатывают по классической оперской схеме: слежка, прослушка, читают переписки. По нашим данным, этим занимаются сотрудники службы безопасности «Роснефти» по прямому указанию Игоря Сечина», — отметил Н.Могутин.

По словам сооснователя проекта «Baza», «Сечина возмутил материал про его загородную недвижимость на общую сумму 20 млрд рублей». «Теперь он пытается найти заказчика публикации, но его никто не заказывал — мы просто выполняем независимую журналистскую работу», — подчеркнул Н.Могутин.

Он заверил, что каждое слово в материале «подкреплено доказательствами, документами и фотографиями». «Сечин понимает, что суд грозит ему большими репутационными проблемами, поэтому действует тайком. Но прятаться нам не от кого и скрывать нечего. Мы готовы к тому, что с их стороны будут различные провокации», — заключил Н.Могутин.

Ранее проект «Baza» рассказал о строительстве Игорем Сечиным очередного особняка на Рублевке общей стоимостью около 20 млрд рублей. По данным «Baza», глава «Роснефти» возводит его на участке в Одинцовском районе Подмосковья, где ранее находился дом, построенный для его второй жены главы Ольги Рожковой, которая несколько лет назад ушла от Сечина к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. Как пишет «Baza», после развода Сечин снес этот дом до основания и занялся строительством нового особняка в форме буквы «Ж».

По данным проекта, площадь участка, на котором идет строительство, увеличилась за последние несколько лет почти в 2,5 раза — с 3 до 7,8 гектара. Расследование удалось сделать благодаря внедренному в бригаду строителей сотруднику «Baza», который поработал на объекте несколько месяцев. По его рассказам, на территории почти в 8 гектаров Сечин строит сразу три дома: хозяйский, в котором три надземных и два подземных этажа высотой 6 и 12 метров соответственно, гостевой, у которого одним подземным этажом меньше, и для охраны и прислуги. Их общая площадь составит почти 25 тысяч квадратных метров. Хозяйский дом будет оборудован лифтами.

При этом, по данным «Baza», между своим и гостевым домами Сечин строит подземный тоннель, который соединит два здания. Его длина – около 40 метров, ширина – 6 метров. По задумке, в тоннеле должны разъехаться два встречных автомобиля.

В то же время наверху, на территории участка, Сечин планирует возвести насыпную гору, с которой будет стекать ручей в специально вырытое озеро.