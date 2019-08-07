В генеральном консульстве Финляндии объяснили, как изменятся правила получения визы для россиян

Там отмечают, что больших затруднений в связи с новыми правилами возникнуть не должно.

После изменения визовой политики, которое произойдет уже в сентябре, россияне всё равно смогут беспрепятственно получать финские визы. Ничего сверхъестественного, как рассказали в финском консульстве, от туристов требовать не будут, однако сама процедура всё равно усложнится. Так, например, теперь при оформлении заявки на визу нужно будет показать билеты, а также указать план поездки: правда, примут и написанный от руки, рассказала «Эху Москвы в Петербурге» генконсул Финляндии в Петербурге Анна Ламмила. «План – это может быть, например: я поеду в Финляндию на своей машине тогда и тогда. Я сделаю покупки в Лаппеэнранте и поеду обратно в тот же день», – сказала Ламмила. Тем же, кто планирует остаться в Суоми хотя бы на одну ночь, стоит обзавестись бронью гостиницы. Помимо этого, новые правила требуют подтвердить свою материальную обеспеченность, то есть предоставить выписку с банковской карты за последние три месяца. Впрочем, минимальной суммы, которая непременно должна быть на счете, финны не установили. Ранее финны выдавали жителям приграничных регионов Шенгенские визы по упрощённой системе: фактически, имея петербургскую прописку, её можно было получить, предоставив только анкету, фотографии и загранпаспорт. В начале этого месяца другие страны Шенгенского соглашения вынудили Хельсинки привести оформление визы для россиян к общим стандартам.

Сейчас из-за грядущего изменения петербуржцы торопятся оформить визы в упрощённом порядке, из-за чего перед консульством Финляндии скапливаются люди. В финском МИДе даже восхитились умением россиян стоят в очереди.