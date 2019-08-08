ФАС возбудила дело против компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для IОS

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для IОS. Ведомство обнаружило признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. На Apple пожаловалась Лаборатория Касперского. Рассмотрение дела назначено на 13-е сентября. — сообщает агентство «Прайм».

В США пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Как сообщает агентство Bloomberg, подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Сири.

Житель штата Калифорния подал на Эппл в суд за то, что Siri часто срабатывает не после соответствующей команды, как оговорено в пользовательском соглашении, а от совершенно случайных слов, жестов или звуков, например, при открытии и закрытии застежки «молния» или от поднятия руки. Как пишет сайт агентство Блумберг, команды, отдаваемые приложению Сири или то, что оно приняло за команду к активации, анализируются сотрудниками Эппл – ради улучшения его работы. В этом случае им приходится прослушивать пусть и анонимизированные, но частные разговоры, такие как беседа с лечащим врачом, медицинские назначения, информацию о совершаемых сделках и так далее. Наиболее часто, без ведома владельца, приложение срабатывает на часах Эппл-уотч – когда их просто берут в руки и что-то при этом говорят. В данном случае Сири записывает 30 секунд речи или звуков, позволяющих судить о том, что происходит вокруг, — пишет британская Гардиан, напоминая, что Эппл-уотч занимает более трети рынка устройств подобного класса, в три раза обогнав аналогичные гаджеты компании Самсунг.

После появления в прессе первых сообщений о недостатках своей программы, компания Эппл объявила, что приостанавливает глобальную программу по оценке сообщений с приложения Siri.