Обыски в офисе ФБК продолжаются

К офису ФБК, расположенному на пятом этаже бизнес-центра «Омега-плаза», пройти сейчас нельзя — в коридоре путь преграждают двое вооружённых мужчин в чёрной одежде и балаклавах без опознавательных знаков. По их словам, обыски ещё продолжаются. Периодически в коридор выходят и люди в штатском, некоторые из них скрывают лица за чёрными медицинскими масками. Самих сотрудников ФБК на месте не видно, по всей видимости, их держат в офисе.

Один из сотрудников офиса, соседнего с ФБК, рассказал «Эху Москвы», как его друга задержали за то, что он разговаривал по телефону в коридоре. Объяснения, что он не имеет к фонду Алексея Навального никакого отношения, не помогли. Где он сейчас находится, неизвестно. Позднее со стороны офиса ФБК в наручниках провели неизвестного мужчину. Оперативники вывели его из здания бизнес-центра к стоящим на улице полицейским машинам. Спустя ещё некоторое время один из оперативников в балаклавах понёс в офис большую электропилу по металлу.

Обыски проходят в рамках уголовного дела против ФБК об отмывании 1 млрд рублей.