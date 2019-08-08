Следственный комитет будет добиваться ареста фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Сергея Фомина

Рано утром активист штаба Любови Соболь сам явился в полицию и сдался властям.

Фомин предположительно стал первым задержанным по подозрению в организации массовых беспорядков в столице. По крайней мере, согласно релизу СК, ему вменяют то, что он направлял действия других участников акции 27 июля. Часть соответствующей статьи в ведомстве не уточняют, при этом остальных фигурантов дела арестовывали по обвинению не в организации беспорядков, а в участии в них.

В СК между тем не сказали о том, что Фомин сам явился в полицию: было лишь указано, что его доставили в ведомство. На это обратило внимание интернет-издание «Медиазона». По его данным, активист, ранее объявленный в розыск, сам вернулся в Москву и добровольно сдался силовикам, причем это получилось не с первой попытки. Фомин свою вину не признает и сказал, что уверен в своей правоте. Свой приход в полицию он объяснил тем, что не хочет, чтобы у силовиков был возможность объявить его пойманным.

Помимо непосредственных обвинений по делу о беспорядках 27 июля, следствие полагает, что во время акции Фомин взял чужого годовалого ребенка, чтобы пройти через оцепление. Прокуратура из-за этого потребовала лишить родителей мальчика прав. Однако отец ребенка Дмитрий Проказов сказал, что активист является двоюродным братом его жены, а акцию они покинули вместе и через оцепление не проходили.



Всего по делу о массовых беспорядках в ходе акции протеста 27 июля уже арестованы 9 человек.