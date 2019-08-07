В Архангельской области на военном полигоне произошли взрывы и пожар

Два человека погибли, есть пострадавшие.

Взрывы произошли на военном объекте возле населенного пункта Нёнокса. Там расположен Государственный центральный морской полигон ВМФ и проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Как утверждают в Минобороны, во время испытаний взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. Два специалиста от полученных ранений скончались. Еще шесть человек, сотрудники министерства и предприятия-разработчика, получили травмы. По другим данным, пострадали 15 человек, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что пожар произошел на судне. Между тем, в военном ведомстве опровергли информацию о выбросе вредных веществ в атмосферу и превышение радиационного фона. На портале системы мониторинга также сообщается, что на военном полигоне не отмечено превышения нормативов. На место ЧП направлена санавиация. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что в эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов нет необходимости.



Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. В Архангельске пройдет срочное заседание региональной комиссии по ЧС.

В то же время, северодвинский эколог Алексей Климов сообщил местному сайту 29.ru, что взрыв произошел в Белом море. Если радиоактивный фон и превышен, то кратковременно – это опасно только для тех, кто находится рядом.



В Северодвинске строится огромное количество военных кораблей, в том числе подводные лодки, — рассказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

Рядом с селом Нёнокса находится ракетный полигон, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Участившиеся чрезвычайные ситуации на флоте не могут не вызывать обеспокоенность, — сказал «Эху Москвы» адмирал, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Комоедов добавил, что в нынешней системе не с кого спрашивать, когда происходит трагедия или чрезвычайная ситуация.