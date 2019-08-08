Z Архив новостей новости
5 9 6 1312
13:30, 08 августа 2019

Министерство просвещения и Минкульт утвердили список культурных нормативов для российских школьников

Восемь российских регионов будут участвовать в эксперименте уже с 1 сентября этого года. Ранее глава Минкульта Владимир Мединский сообщил о том, что культурные нормативы должны быть включены в школьную программу. Учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, а затем поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 101 6 6091 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 241 6 20707 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 187 6 20634 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не дождетесь Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…

5 62 6 12533 01.08
Kчечня, общество, терроризм, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 205 6 22669 05.08
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 83 6 9953 07.08
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19033 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Где вы все? У вас ваше ФСБ заводит на человека, девушку, журналиста, совершенно жуткую статью. С арестом и сроком пятнадцать лет, если она вернется на свою Родину. Которая оккупирована вашей страной. Не хотите акцию провести «Я/Мы Гульсум Халилова?»...

5 82 6 12048 07.08
Kкрым, фсб, суды, события
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 38 6 7528 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 248 6 43946 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 68 6 12516 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 114 6 20956 04.08
Kсша, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 39 6 7180 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

«Уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России…» Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках…

5 39 6 7519 06.08
Kпротесты, задержания, аресты, законы, рф, общество, события
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Россияне принимают западные ценности, но видят их по‐своему Еще сильнее граждане европейских стран разошлись в оценках реальной эффективности демократии и степени демократичности своих государств…

5 27 6 5202 06.08
Kобщество, история, политика, социология, мнения
Блоги

+ Владимир Мединский провел экскурсию Квентину Тарантино по Московскому Кремлю Владимир Мединский провел экскурсию Квентину Тарантино по Московскому Кремлю «Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом?» — спросил режиссер…

5 98 6 19190 07.08
8читать ;смотреть
Kтарантино, москва, кремль, мединский, фото, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Житель Аляски нашел бутылку с посланием на русском языке, датированным 20 июня 1969 года О находке он  сообщил в  Фейсбуке и попросил помощи в  переводе…

5 8 6 22646
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 116084 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 206 6 22936 05.08
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 331 6 416654 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 125 6 138097 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7995810
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4148029

Сегодня в эфире